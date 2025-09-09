زباله سوزی در بلوار دانشجوی یزد و دودی که به چشم شهروندان میرود
شهردار منطقه ۲ از حصار کشی مجموعه در کمتر از ۴۸ ساعت برای رفع این مسئله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
شهروندان استان در قالب شهروند خبرنگار به ارسال سوژههای خود پرداخته و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات و درخواستها شدهاند.
شهروندی از بلوار دانشجوی یزد از رهاشدن زبالهها و سوزاندن آنها در محل سکونت خود گلایه کرده است.
ابویی مدیر منطقه ۲ شهرداری یزد: دستور داده شد که در کمتر از ۴۸ ساعت مالک نسبت به حصار کشی مجموعه اقدام کند.
میدانی که رفت و آمد رو مختل کرده
شهروند خبرنگاری از بهاباد خواستار اصلاح هندسی میدان قنبریان این شهر شده
کاظمی شهردار بهاباد: در حال حاضر امکان تعریض میدان وجود ندارد این نقطه به عنوان نقطه حادثه خیز شنناخته شده و اصلاح هندسی صورت گرفته است.
شهروند خبرنگاری از محل دفن زبالهها در گود نخاله در کمربندی تفت گلایه کرده و خواستار جابه جایی آن شده است.
فلاح شهردار تفت: قرار شد ۳ نقطه در خارج شهر پیشنهاد دهیم که اگرمصوب شود و قابلیت جابجایی داشته باشد انجام خواهد شد.