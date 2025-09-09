مدیرکل هماهنگی امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان ماهانه ۱۲۰ همت برای پرداخت حقوق، درمان و سایر خدمات هزینه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ میثم عابدی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی گفت: سازمان تامین اجتماعی خانواده‌ای بزرگ است که خدمات آن به میلیون‌ها نفر در کشور ارائه می‌شود و با توجه به گستردگی این سازمان، تلاش‌ها برای ارائه خدمات بهتر به بیمه‌شدگان، شرکای اجتماعی و کارفرمایان باید مضاعف شود.

وی با تاکید بر اهمیت تامین اعتبار ماهانه گفت: این سازمان تلاش می‌کند تا اعتبار لازم برای ارائه خدمات بدون هیچ مشکلی هر ماه تامین شود.

مدیرکل هماهنگی امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی همچنین از اجرای ۲۰ طرح تحول‌آفرین در کشور خبر داد و افزود: طرح‌های غیرحضوری کردن خدمات بیمه‌شدگان، ساده‌سازی فرآیند‌ها و ایجاد سامانه‌های نوین از جمله این اقدامات است که در بخش‌های مختلف تحول ایجاد خواهد کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان‌شمالی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: وحدت و همبستگی مردم ابزار قدرت و برگ برنده ایران اسلامی بود و توانست معادلات دشمنان و رژیم صهیونیستی را برهم زند.

طاهر رستمی همچنین به توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: همه مجوز‌های لازم برای عملیاتی شدن طرح‌ها اخذ شده است و این اقدامات در اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

در پایان از زحمات جواد یزدانی تقدیر شد و هادی ابوالحسن‌زاده زوارم به عنوان سرپرست اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی معرفی شد.