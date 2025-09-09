به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب‌الله فضل‌الله‌پور، امروز سه‌شنبه (۱۸ شهریور) در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان گفت: روابط عمومی‌ها حلقه وصل بین مردم و دستگاه‌های اجرایی هستند و تبیین دقیق‌تر موضوعات و انتقال عملکرد مدیران استان بر عهده آنهاست.

وی افزود: از روابط‌عمومی‌ها تقاضا می‌شود نسبت به برجسته‌سازی و انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل امروز که تقارن با آغاز سال تحصیلی دارد، اقدام کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان ادامه داد: آگاهی‌بخشی از رسالت‌ها و تکالیف سیاسی، از وظایف روابط‌عمومی‌هاست و انتظار می‌رود در اطلاع‌رسانی طرح‌هایی مانند “تالار گفت‌و‌گو” که به منظور سبک‌سازی فعالیت‌های دولت و ایجاد حلقه وصل بین دولت و مردم ایجاد شده، حداکثر تلاش را به عمل آورند.

فضل الله پور در ادامه با اشاره به اهمیت روایت‌گری اظهار داشت: وقتی حوادث و وقایع پایان می‌یابند، آنچه می‌ماند و حقانیت آن رویداد‌ها را نشان می‌دهد، روایت است که باید جذاب و زیبا باشد. در حوزه مصورسازی و نمایش تجلیات دفاع مقدس و مهر، باید حداکثر فضاسازی انجام شود.

وی تاکید کرد: تجلیل از پیشکسوتان حوزه ایثار و شهادت، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و برجستگان دستگاه‌های اجرایی، همچنین تکریم کسانی که در دفاع مقدس مشارکت داشتند، از دیگر مسئولیت‌های ماست.

فضل‌الله‌پور گفت: باید به خانواده‌هایی که استطاعت لازم برای آغاز سال تحصیلی را ندارند، کمک کنیم و کنار آنان باشیم؛ همین که بدانند دوستشان داریم و کنارشان هستیم، بخش مهمی از موضوع است.