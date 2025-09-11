به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مریم کرمی، با اشاره به اینکه پویش «همه حاضر» امسال نیز از ۲۱ شهریور تا ۱۵ مهرماه هم‌زمان با سراسر کشور در استان زنجان برگزار می‌شود، گفت: بهزیستی همه ساله با استفاده از ظرفیت خیرین، بسته‌های لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار تهیه شده را بین دانش‌آموزان تحت پوشش توزیع می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند را یکی از اهداف مهم بهزیستی برشمرد و گفت: بسیاری از خانواده‌ها برای خرید وسایل تحصیل از جمله لوازم‌التحریر، کیف، کفش و لباس با محدودیت مواجه هستند و همین عامل می‌تواند از عوامل بازدارنده تحصیل محسوب شده و موجب خدشه دار شدن عزت‌نفس کودکان و عامل سرخوردگی کودک باشد تاحدی‌که فرد ترجیح دهد برای همیشه تحصیل را کنار بگذارد.

وی تأکید کرد: کمک‌های جمع‌آوری‌شده خیرین دراسرع‌وقت در قالب بسته لوازم‌التحریر و پوشاک در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

کرمی به طرح حامی و حمایت از ایتام و کودکان آسیب‌پذیر اشاره کرد و افزود: خیرین استان زنجان با مشارکت در طرح حامی نیز می‌توانند کودکان بی‌سرپرست و نیازمند را تحت حمایت خود قرار داده و میزان مبلغ واریزی را بدون محدودیت انتخاب کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: خوشبختانه بسیاری از خیرین در چند سال اخیر با کمک‌های مالی خود کودکان بازمانده از تحصیل را دوباره به چرخه تحصیل بازگردانده‌اند و این امر یکی از بهترین و پسندیده‌ترین فعالیت‌های خیرخواهانه مردم است که موجب رشد آینده‌سازان این کشور می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با شرکت در پویش «همه حاضر» هدایای غیرنقدی خود را به مراکز بهزیستی در همه شهرستان‌ها اهدا کنند و یا هدایای نقدی خود را با استفاده از رمز دستوری # ۲۵۰۰۰*۶۶۵۵* و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۱۷۸۲۱۶۸ و شماره‌حساب ۴۱۶۸۰۳۴۵۴۱۷۶۶۵۴۸ واریز کنند.