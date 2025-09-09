به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: اجلاس سالانه این مؤسسه با هدف بررسی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی خاتمه‌یافته در سال جاری و برنامه‌ریزی برای سال زراعی آینده با حضور ۱۵۰ نفر از محققان همکار مؤسسه دیم در سراسر کشور به‌صورت حضوری و مجازی ۲۳ و ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در شهرستان مراغه برگزار می‌شود.

مظفر روستایی ادامه داد: در طول ۲ روز برگزاری این اجلاس نتایج پروژه‌های تحقیقاتی در بخش‌های غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی، علوفه و تولید هسته‌های اولیه بذور ارقام و لاین‌های معرفی شده را بررسی می‌کنند.

وی گفت: در این گردهمایی نتایج و دستاورد‌های جدید برای افزایش اثربخشی در طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها به معاونت زراعت و سازمان‌های جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد.

روستایی افزود: تا آخر امسال تعداد ۱۰ رقم جدید از محصولات زراعی دیم توسط این مؤسسه معرفی خواهد شد و تاکنون تعداد ۱۳۰ رقم از محصولات گندم، جو، نخود، عدس، کلزا، گلرنگ، بالنگوی شهری، نخود علوفه‌ای و گیاهان علوفه‌ای برای کاشت در اراضی دیم معرفی کرده است.