به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی در نشست شورای آموزش و پرورش استان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مسئولیت اصلی آموزش بازماندگان از تحصیل بر عهده آموزش و پرورش است افزود: شناسایی و بازگرداندن این قشر به تحصیل وظیفه‌ای بر دوش همه است. وبرای بازگرداندن دانش آموزان بازمانده از تحصیل بر عهده استاندار، فرمانداران حتی شورا‌های شهر و روستا، دهیاران، کمیته امداد، بهزیستی، نهاد‌های حمایتی و حتی رسانه‌ها مسئولیت دارند.

استاندار کرمان گفت: هیچ مسئولیت اجتماعی مهم‌تر از این نیست که در استان حتی یک بازمانده از تحصیل نداشته باشیم، در این زمینه اگر جایی نیاز به حمایت مالی باشد، استانداری آمادگی کمک دارد.

وی درباره سرانه فضای آموزشی و و کمبود‌های این حوزه افزود: کرمان با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه است که باید از فرصت توجه دولت و وزارت آموزش و پرورش در راستای رفع این مشکل حداکثر استفاده شود.

طالبی گفت: آموزش و پرورش باید با اجماع‌سازی، خیران و فعالان اقتصادی را پای کار بیاورد وهیچ دستگاهی به اندازه آموزش و پرورش توانایی هماهنگ کردن خیرین و جوامع محلی را ندارد لذا انتظار داریم روسای مناطق و شهرستان‌ها با جدیت بیشتری در این زمینه عمل کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان هم در این مراسم با تاکید بر اهمیت تعلیم و تربیت گفت: آموزش و‌پرورش پایه همه‌ی فعالیت‌های جامعه است و اگر به آن توجه نشود دیگر بخش‌ها هم ضعیف می‌شوند.

ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان در سال ۱۴۰۴ با حضور معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با محور پروژه مهر برگزار شد.

بررسی راهکار‌های شناسایی، جذب و ثبت نام بازماندگان از تحصیل و کم سوادان و بیسوادان (شناسایی ظرفیت سایر نهادها)، تعیین تکلیف افتتاح حساب مدارس حقیقی بر اساس ماده ۱۷ قانون تاسیس مدارس غیردولتی، بررسی و پیگیری مسائل مدارس غیردولتی و شهرداری در حوزه ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی و بررسی اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس مدارس غیردولتی در بهره مندی از تخفیف‌ها و ترجیح‌های قانونی مدارس غیردولتی از دستورکار‌های این جلسه بود.

در این نشست از ۲ چهره موفق سوادآموزی استان همزمان با روز جهانی پیکار با بیسوادی نیز تجلیل شد.