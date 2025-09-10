یزد، غرق در شادی و نور
همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) آئینهای جشن و سرور در سراسر استان یزد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
در خجسته میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) آئینهای جشن و سرور در نقاط مختلف استان یزد در حال برگزاری است.
مردم یزد با برپایی ایستگاههای صلواتی در این روز به توزیع شربت و شیرینی میپردازند. جشنهای خانگی نیز دراین روز در همه جای دارالعباده یزد برپا است.
شب گذشته نیز جشن میلاد در دفتر آیت الله ناصری امام جمعه یزد برگزار شد.
قرار است امروز جشن بزرگ میلاد، از ساعت ۱۸ در بوستان مهر ملل واقع در صفائیه، انتهای بلوار شهیدان اشرف برگزار شود.