معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: علاوه بر واقعی‌سازی شهریه، شفاف‌سازی و نصب عمومی شهریه در مدارس و کیفی‌سازی آموزش و پرورش؛ ۳۰ ساعته شدن فعالیت معلمان غیردولتی نیز پیگیری می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، احمد محمودزاده ،در ششمین نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان در سال ۱۴۰۴ با محوریت پروژه مهر، افزود: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل نبود مدرسه دولتی ناگزیر به تحصیل در مدرسه غیردولتی شودو در عین حال تخلف از سوی هیچ مدرسه غیردولتی نیز پذیرفته نخواهد بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی در این نشست گفت: دولت و شخص رئیس جمهور عنایت ویژه‌ای به آموزش و پرورش دارد و همواره بر ایجاد عدالت آموزشی، نهضت مدرسه سازی، تحول در کلاس درس و ارتقاء آموزش تاکید می‌کند.

احمد محمودزاده همچنین در حاشیه ادای احترام به مقام شامخ شهدا و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان درباره وضع معلمان مدارس غیردولتی گفت:

بررسی راهکارهای شناسایی، جذب و ثبت نام بازماندگان از تحصیل و کم سوادان و بیسوادان (شناسایی ظرفیت سایر نهادها)، تعیین تکلیف افتتاح حساب مدارس حقیقی بر اساس ماده ۱۷ قانون تاسیس مدارس غیردولتی، بررسی و پیگیری مسائل مدارس غیردولتی و شهرداری در حوزه ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی و بررسی اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس مدارس غیردولتی در بهره مندی از تخفیف‌ها و ترجیح‌های قانونی مدارس غیردولتی از دستورکارهای این جلسه بود.

در این نشست از ۲ چهره موفق سوادآموزی استان همزمان با روز جهانی پیکار با بیسوادی نیز تجلیل شد.