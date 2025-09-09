جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد تلاش ددمنشانه اشغالگران اسرائیلی برای ترور هیئت مذاکره کننده این جنبش در دوحه پایتخت قطر، یک جنایت فجیع، تجاوز آشکار و نقض صریح همه عرف‌ها و قوانین بین المللی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش حماس افزود: تاکید می‌کنیم دشمن در ترور هیئت مذاکره کننده شکست خورد و تعدادی از برادران از جمله جهاد لبد، همام خلیل الحیه، عبدالله عبد الواحد، مؤمن حسونه و احمد المملوک به شهادت رسیدند. شهادت سرباز بدر سعد محمد الحمیدی از نیرو‌های امنیت داخلی قطر را تسلیت می‌گوییم.

این جنایت، تجاوز به حاکمیت ملی کشور قطر است که همراه با مصر نقش مهم و مسئولانه در میانجیگری دارد. این جنایت بار دیگر ماهیت جنایتکارانه اشغالگران و تمایل آنها برای تضعیف هر فرصتی در رسیدن به توافق را نشان می‌دهد. هدف قرار دادن هیئت مذاکره کننده در لحظه‌ای که پیشنهاد اخیر ترامپ در حال بررسی بود بدون شک نشان می‌دهد نتانیاهو و دولتش هیچ تمایلی به رسیدن به توافق ندارند.

نتانیاهو و دولتش به عمد در تلاش برای از بین بردن هر فرصت و شکست تلاش‌های بین المللی هستند. ما دولت آمریکا را به دلیل حمایت دائمی از تجاوز و جنایات اشغالگران علیه ملت ما، مسئول مشترک این جنایت می‌دانیم.