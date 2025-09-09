کمک ۸میلیارد ریالی مردم سلماس برای عتبات عالیات
مردم حسینی و ولایتمدار شهرستان سلماس در۶ ماهه اول سال جاری تعداد ۲۱۴۵ سهم کاشی حرم و ۴۰ متر مربع ساخت زیربنا درکربلای معلی بانی وجمعا مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰میلونریال نذورات نقدی برای توسعه وبازسازی صحن عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها وصحن امام حسن مجتبی علیه السلام حرم مطهر امام حسین (ع) اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛تیمور اشرفی رئیس ستاد عتبات عالیات شهرستان سلماس در جلسه فصلی هیات امنای ستاد که باحضور امام جمعه، فرماندار، سردارفرماندهی سپاه، رئیس اداره اوقاف واعضای ستاد در محل فرمانداری برگزارشد بااعلام این مطلب ازهمکاری وهمراهی تمامی اعضای محترم هیات امنای ستاد عتبات عالیات وهمچنین مشارکت چشم گیر شهروندان مومن اعم ازشیعه وسنی وخیرین حرمساز تقدیر و تشکر کرد.
درادامه ضمن ارزیابی مطلوب فعالیتهای ۶ماهه ستاد، توسط حاضرین مصوبات اجرایی لازم درپیرامون ماموریت درپیش روی خادمان اباعبدالله الحسین علیه السلام اتخاذ وابلاغ شد.
درپایان جلسه بااهدا لوح سپاس وهدیه معنوی حرم سیدالشهدا ازطرف ستاد توسعه وبازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان غربی به علی علایی فرماندار شهرستان سلماس تحت عنوان خیر حرمساز که درساخت زیربنا ونیزچندین مرحله سهم کاشی حرم درکربلای معلی بانی ومشارکت داشتند تجلیل بعمل آمد.