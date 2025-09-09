کمک ۸میلیارد ریالی مردم سلماس برای عتبات عالیات

مردم حسینی و ولایتمدار شهرستان سلماس در۶ ماهه اول سال جاری تعداد ۲۱۴۵ سهم کاشی حرم و ۴۰ متر مربع ساخت زیربنا درکربلای معلی بانی وجمعا مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰میلون‌ریال نذورات نقدی برای توسعه وبازسازی صحن عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها وصحن امام حسن مجتبی علیه السلام حرم مطهر امام حسین (ع) اهدا کردند.