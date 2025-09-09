به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، علیرضا کریمیان افزود: پیش از این مهلت انتخاب رشته روز شنبه ۱۵ شهریور اعلام شده بود که یک بار تا روز دوشنبه ۱۷ شهریور و بار دیگر تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۱۸ شهریور تمدید شده است و با توجه به انتشار دو سری اصلاحیه برای انتخاب رشته، متقاضیان تا ساعت ۲۴ سه شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ فرصت دارند انتخاب رشته خود را تکمیل کنند و فرصت انتخاب رشته تمدید نخواهد شد.

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتیجه علمی متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از روز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

وی با اشاره به جزئیات انتخاب رشته متقاضیان، گفت: متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند. به هر فرد فقط یک بار اجازه انتخاب رشته داده می‌شود اما پس از انجام انتخاب رشته و دریافت رسید، متقاضیان می‌توانند فرم انتخاب رشته خود را به تعداد دفعات محدود تصحیح یا ویرایش کنند.

کریمیان با اشاره به تمهیدات سازمان سنجش برای انتخاب رشته متقاضیان، گفت: مطالعه دقیق ویژه‌نامه و استفاده از سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی که در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش فعال شده است، می‌تواند به انتخاب رشته داوطلبان کمک کند. همچنین دفترچه انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون و رشته محل‌های جدید و اصلاحات دفترچه‌ها در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.