مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: با آغاز حرکت جهادی در حوزه مسکن، فصل تازه‌ای از نهضت ملی خانه‌سازی رقم خورده است و این امر با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در مراسم گرامیداشت هفته وحدت و تجلیل از کارکنان نمونه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اظهار داشت: نهضتی که در حوزه راهسازی اتفاق افتاده و آذربایجان‌غربی به یک کارگاه راهسازی مبدل شده است به زودی در حوزه مسکن نیز نهضت خانه سازی اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: تلاشی گسترده و بی‌وقفه برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی مردم، کاهش فاصله طبقاتی و تحقق رؤیای خانه‌دار شدن آحاد مختلف مردم، نماد اراده‌ای ملی برای ساخت آینده‌ای پایدار و عدالت‌محور در شهر‌ها و روستا‌های استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی کارکنان مجموعه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی شما مجاهدان اکنون در حوزه راهسازی عملیات اجرایی در بیش از ۶۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان در دست اجراست.

آرامون با اشاره به بخش مسکن نیز اظهار داشت: در این راستا نیز اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های آذربایجان‌غربی تامین شده تا مشکلی در این بخش وجود نداشته باشد.

وی بیان کرد: با همکاری و همدلی کارکنان راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی ۱۱ هزار میلیارد ریال از اعتبارات مصوب استان در کمتر از ۷ ماه جذب شده است.

در ادامه این جلسه بیش از ۳۰ نفر از کارکنان نمونه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و همچنین برندگان مسابقات کتابخوانی مورد تجلیل قرار گرفتند.