چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت امروز ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، باغداران و عموم مردم به مدت چهار روز در شهر ساحلی نلاس این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر جهاد کشاورزی سردشت در آیین افتتاح این جشنواره گفت: برداشت انگور سیاه ارگانیک سردشت همه‌ساله از نیمه دوم شهریور آغاز و تا اواخر مهر ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳۰ هزار تن محصول از باغات پنج هزار هکتاری این شهرستان برداشت شود.

احمد علی‌پور با بیان اینکه انگور سیاه سردشت هشت رقم مختلف دارد، اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین ارقام آن می‌توان به طایفی، سه‌رقوله، مام برایم و انگوت اشاره کرد.

وی انگور سیاه را مهم‌ترین محصول کشاورزی سردشت دانست و افزود: رونق بازار این محصول نقش مهمی در معیشت مرزنشینان و همچنین جلوگیری از ایجاد شغل‌های کاذب دارد.

علی پور اضافه کرد: جشنواره انگور سیاه سردشت از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه هر روز از ساعت ۱۶ عصر لغایت۲۳ شب در شهر ساحلی نلاس برگزار می‌شود و در آن انوع انگور سیاه در کنار سایر محصولات فراوری شده از انگور به شرکت کنندگان عرضه می‌شود.

وی یادآور شد: در این جشنواره علاوه بر غرفه‌های عرضه انگور، غرفه عرضه سایر محصولات باغی از جمله انار، انجیر و گلابی وحشی و همچنین سماق، عسل، گیاهان دارویی، صنایع دستی، فرآورده‌های انگور سیاه مانند باسلوخ، دوشاب، میوژ، گوزمه، حلوا شکری، ترشی انگور نیز دایر شده است.

لازم به ذکر است که انگور سیاه سردشت که به انگور «ره‌شه» معروف است، به علت استفاده نکردن از کود و سموم، محصولی تمام ارگانیک محسوب می‌شود و از شهرت فراوانی برخوردار است.