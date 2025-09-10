تاکید بر وحدت امت اسلام در دیدار امام جمعه قزوین با اتباع افغانستانی
به مناسبت هفته وحدت، اتباع افغانستانی مقیم قزوین با حجت الاسلام والمسلمین مظفری، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان و امام جمعه قزوین دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در این دیدار، ضمن تبریک هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، مسئله وحدت، اتحاد و انسجام امت اسلامی را توصیه صریح قرآن کریم دانست و با استناد به آیات قرآن، بر ضرورت پرهیز از تفرقه و اختلاف تاکید کرد.
امام جمعه قزوین با اشاره به آیه 103 سوره آل عمران، محور وحدت را ریسمان الهی، یعنی قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دانست و تصریح کرد: دشمنان اسلام با درک این موضوع که وحدت امت اسلام مانع از پیشبرد اهداف آنان است، تمام تلاش خود را برای ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمانان به کار بستهاند.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی مبنی بر عدم پذیرش شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی، بر ضرورت هوشیاری در برابر شبکههایی که با نام اسلام در پی ایجاد تفرقه هستند، تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین راهبردهای امام راحل عظیمالشأن و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، مسئله وحدت امت اسلام در سطح کلان بوده است.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه اتباع افغانستانی را از خود میدانیم، گفت: مرزبندیها مربوط به چند سال گذشته است و اگر به گذشته بازگردیم، همه ما یک کشور محسوب میشدیم. در ایران، عزیزان افغانستانی را به عنوان افراد سختکوش، مقاوم و پرتلاش میشناسند.
وی با استناد به آیه 13 سوره حجرات، تاکید کرد: هیچ کدام از گروهها، زبانها و قومیتها مایه برتری یک گروه بر گروه دیگر نیستند و گرامیترین انسانها نزد خدا، باتقواترین آنها هستند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پایان، با اشاره به اینکه ایران اسلامی توانسته است یک الگو از همزیستی مسالمتآمیز بین گروهها، مذاهب و حتی ادیان مختلف را نشان دهد، ابراز امیدواری کرد که این هشیاری هم در بین ایرانیان و هم در بین افغانستانیها مستمر باشد و برادرانه بتوانیم همچون گذشته در خدمت اسلام عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.