به مناسبت هفته وحدت، اتباع افغانستانی مقیم قزوین با حجت الاسلام والمسلمین مظفری، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان و امام جمعه قزوین دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در این دیدار، ضمن تبریک هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، مسئله وحدت، اتحاد و انسجام امت اسلامی را توصیه صریح قرآن کریم دانست و با استناد به آیات قرآن، بر ضرورت پرهیز از تفرقه و اختلاف تاکید کرد.

امام جمعه قزوین با اشاره به آیه 103 سوره آل عمران، محور وحدت را ریسمان الهی، یعنی قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دانست و تصریح کرد: دشمنان اسلام با درک این موضوع که وحدت امت اسلام مانع از پیشبرد اهداف آنان است، تمام تلاش خود را برای ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمانان به کار بسته‌اند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی مبنی بر عدم پذیرش شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی، بر ضرورت هوشیاری در برابر شبکه‌هایی که با نام اسلام در پی ایجاد تفرقه هستند، تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، مسئله وحدت امت اسلام در سطح کلان بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه اتباع افغانستانی را از خود می‌دانیم، گفت: مرزبندی‌ها مربوط به چند سال گذشته است و اگر به گذشته بازگردیم، همه ما یک کشور محسوب می‌شدیم. در ایران، عزیزان افغانستانی را به عنوان افراد سخت‌کوش، مقاوم و پرتلاش می‌شناسند.

وی با استناد به آیه 13 سوره حجرات، تاکید کرد: هیچ کدام از گروه‌ها، زبان‌ها و قومیت‌ها مایه برتری یک گروه بر گروه دیگر نیستند و گرامی‌ترین انسان‌ها نزد خدا، باتقواترین آن‌ها هستند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پایان، با اشاره به اینکه ایران اسلامی توانسته است یک الگو از هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین گروه‌ها، مذاهب و حتی ادیان مختلف را نشان دهد، ابراز امیدواری کرد که این هشیاری هم در بین ایرانیان و هم در بین افغانستانی‌ها مستمر باشد و برادرانه بتوانیم همچون گذشته در خدمت اسلام عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.