تیم‌های کاسپین نور و اصفهان، قهرمان مسابقات هندبال ساحلی پسران کشور (انتخابی تیم ملی) شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در آخرین روز برگزاری مسابقات هندبال ساحلی پسران کشور (انتخابی تیم ملی) تیم‌های کاسپین نور در گروه اول و اصفهان در گروه دوم با غلبه بر حریفان خود بر سکوی قهرمانی ایستادند.

در روز پایانی و در فینال این رقابت‌ها در گروه اول به میزبانی نوشهر، تیم کاسپین نور موفق شد با شکست آریا تله‌کام آیسک بر سکوی نخست قهرمانی کشور بایستد.

در دیدار نهایی کاسپین نور با نتیجه ۲ – ۱ حریف خود را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

در دیدار رده‌بندی نیز هیئت هندبال نوشهر ۲ -۰ بر هیئت ارومیه غلبه کرد و رده سوم این رقابت‌ها را به نام خود زد.

در مسابقات گروه دوم که در اصفهان پیگیری شد؛ در مرحله نهایی اصفهان ۲ بر ۱ نجف آباد را از پیش رو برداشت و قهرمان شد. نایبند هرمزگان نیز با همین نتیجه تیم شهید رودآبی کرمان را شکست داد و عنوان سوم را از آن خود کرد.

مسابقات هندبال ساحلی پسران کشور (انتخابی تیم ملی) از ۱۶ شهریور به میزبانی دو شهر نوشهر و اصفهان آغاز شده بود و امروز با معرفی قهرمان به کار خود پایان داد.