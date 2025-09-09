توزیع مرحله دوم تجهیزات به مدارس عشایری لرستان
رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری لرستان گفت: با هدف ارتقاء خدمات آموزشی و رفاهی، مرحله دوم اعزام تجهیزات به مدارس شبانهروزی عشایری استان لرستان به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال انجام شد.
رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری استان لرستان گفت: مرحله دوم اعزام کاروان تجهیزات خوابگاهی، آموزشی و رفاهی به مدارس شبانهروزی عشایری استان با هدف حمایت از دانشآموزان مناطق محروم و جذب بازماندگان از تحصیل، به اجرا درآمد.
رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری استان، اعلام کرد: این تجهیزات به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال و با همکاری دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر کشور، ادارهکل آموزش و پرورش استان لرستان و مجمع خیرین تهیه شده است.
بهروز نظری افزود: اقلام شامل فرش، موکت، تلویزیون، یخچال فریزر، تشک، پتو، بالش، کبابپز، آبسردکن، اجاق گاز، ظروف آشپزی و تجهیزات آموزشی بوده که در هفت مدرسه شبانهروزی عشایری استان توزیع گردیدهاند.
نظری این اقدام را گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت آموزشی و بهبود شرایط تحصیلی دانشآموزان عشایری دانست.