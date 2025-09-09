آمار جدید تولید شمش آلومینیوم نشان می‌دهد که بازار داخلی این فلز به ثبات رسیده و روند تولید در شرکت‌های بزرگ آلومینیومی مانند آلومینیوم جنوب و ایرالکو مناسب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تولید شمش آلومینیوم در کشور به بیش از ۲۵۰ هزار تن رسید.

بر اساس این گزارش ، چهار شرکت بزرگ آلومینیومی کشور شامل آلومینیوم جنوب، ایرالکو، المهدی و آلومینای ایران در این مدت ۲۵۱ هزار و ۴۷۷ تن شمش آلومینیوم تولید کردند.

از این میزان، سهم شرکت آلومینیوم جنوب ۱۰۳ هزار و ۴۶۰ تن، ایرالکو ۷۱ هزار و ۶۲۳ تن، المهدی ۶۲ هزار و ۸۸۸ تن و آلومینای ایران ۱۳ هزار و ۵۰۶ تن بوده است.

علاوه بر شمش آلومینیوم، شرکت آلومینای ایران در این مدت تولید خوبی در بخش‌های دیگر نیز داشته است؛ به طوری که ۹۶ هزار و ۵۹۹ تن پودر آلومینا، ۱۶۰ هزار و ۳۳۰ تن هیدرات آلومینیوم و ۳۶۸ هزار و ۸۶۱ تن بوکسیت تولید شده است.

در مدت مشابه سال قبل، میزان تولید شمش آلومینیوم کشور ۲۶۴ هزار و ۶۱۷ تن بود که امسال تقریباً با اندکی کاهش همراه شده است.