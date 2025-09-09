حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عمار حکیم با مرجع عالیقدر، آیت الله نوری همدانی مدظله العالی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعمار حکیم در دیدار با مرجع عالیقدر، آیت الله نوری همدانی، ضمن تبریک ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و میلاد با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، از بازگشت سلامتی حضرت آیت‌الله نوری همدانی مدظله العالی اظهار خرسندی نمود.

آیت‌الله نوری همدانی دامت برکاته نیز ضمن تشکر از خدمات ایشان، از شخصیت ایشان و بیت‌شان تشکر کرده و برای موفقیت وی دعا کردند.