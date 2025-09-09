نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در جمع بومیان اهل سنت، ساکنان و گردشگران کیش، گفت: میلاد پیامبر اکرم (ص) نماد رحمت و هدایت جهانیان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در این مراسم شخصیت پیامبر گرامی اسلام (ص) را الگویی جاودان برای بشریت خواند و گفت: تولد آن حضرت تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه نماد رحمت و هدایت جهانیان است.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی زاده، با تاکید بر اهمیت وحدت امت اسلامی، گفت: وحدت اسلامی یک ضرورت شرعی است و قرآن کریم نیز آن را تاکید کرده است.

در این مراسم حامد علیزاده، قاری بین المللی قرآن کریم آیاتی از کلام الله مجید را قرائت کرد و علیرضا مرادی نیز در این مراسم مولودی خوانی کرد.

مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) فردا شب چهارشنبه ۱۹ شهریور در مسجد امام جعفر صادق بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.