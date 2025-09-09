جشن میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) و یادواره شهدای مقاومت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در مسجد الزهرا(س) منطقه یزدانشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، این مراسم در سه شب متوالی در مسجد الزهرا (س) برگزار می‌شود؛ در شب نخست یادمان شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای محله، شب دوم یادواره سردار شهید صادقی و شب سوم یادواره شهیده آقاجانی است.

این برنامه‌ها همزمان با شصتمین سالگرد تأسیس مسجد الزهرا(س) برپا شده و نمایشگاهی از فعالیت‌های فرهنگی، غرفه‌های دفاع مقدس، کودک، حجاب، مشاوره و همچنین بازارچه صنایع دستی از چهارشنبه تا جمعه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای مردم خواهد بود.

امیرعباس بقایی، فرماندار قم، در این مراسم با اشاره به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین گفت: امروز غزه در محاصره کامل است و حتی برای تهیه نان و آب با گلوله و شهادت مواجه می‌شوند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با پرچم عزت و استقلال در کنار ملت‌های مظلوم ایستاده و پیام مقاومت را به جهان منتقل کرده است.

سرهنگ قنبریان، فرمانده ناحیه امام حسین (ع)، نیز با تجلیل از شهدای مقاومت، خاطرنشان کرد: پیام شهدا ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از مظلوم است و همین روحیه مقاومت است که موجودیت رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده است.

گفتنی است در این در مراسم، از پنج کتاب امام جماعت مسجد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی موسوی در حوزه اخلاق و معرفت رونمایی شد.