اردوی بازبینی تیم ملی فیتنس در رشته فیت مدل برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ امارات، ۳۰ شهریور برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی بازبینی تیم ملی فیتنس در رشته فیت مدل به منظور شرکت در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ امارات، ۳۰ شهریور در آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود. ورزشکاران جا مانده از مسابقات آسیای عجمان نیز در این اردو حضور می‌یابند.

اسامی دعوت شدگان عبارت است از:

دسته قدی ۱۷۶-

امیر حسین شریفی

احسان فرشید رخ

دانیال عربی

دسته قدی ۱۸۳ـ

امیر محمد واحدی

شاهین قراگوزلو

محمد لطفی

دسته قدی ۱۸۳+

مهران جهانگیری

شاهین جبارزاده

علی نظر نسب

اسامی ورزشکاران جامانده از مسابقات آسیایی عجمان نیز عبارت است از:

علی منصور زاده، مجید سلامت، کمیل نوروزی، پوریا امینی