علی حبیبی نژاد، نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم بوکس کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان، به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بوکس قهرمانی جهان از پنجشنبه (سیزدهم شهریور) در لیورپول انگلیس آغاز شده است.

امشب در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) در حال پیگیری است؛

در وزن ۶۵ کیلوگرم، حبیبی نژاد در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف بوکسور سرشناس ایتالیا رفت، این دیدار در راند نخست به سود نماینده ایتالیا تمام شد و در راند دوم و سوم نماینده کشورمان با یک مبارزه دیدنی و پرقدرت موفق به شکست نماینده ایتالیا که مدال نقره جهان را در کارنامه دارد، شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. حبیبی نژاد با این پیروزی در یک قدمی مدال برنز جهان قرار گرفت و باید چهارشنبه (۱۹ شهریور) به مصاف قهرمان المپیک پاریس برود. حبیبی نژاد در نخستین مبارزه «استلیوس» بوکسور یونان را شکست داده بود، در دومین مبارزه به مصاف «باتتومور» نماینده مغولستان رفت و در این دیدار حبیبی نژاد با یک مبارزه دیدنی حریف خود که برنز مسابقات جهانی را دارد یک طرفه شکست داده بود.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی کاظمی در قرعه اول با استراحت رو‌به‌رو بود، یکشنبه (۱۶ شهریور) در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور ونزوئلا رفت و در سه راند موفق شد نماینده ونزوئلا را یک طرفه شکست دهد. کاظمی سه شنبه (۱۸ شهریور) در دومین مبارزه به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با شکست مقابل حریف خود از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

در روز‌های گذشته نیز در وزن ۹۰ کیلوگرم، امیررضا ملک خطابی که در قرعه اول با استراحت رو‌به‌رو شده بود، در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور لهستان رفت و بازی را به حریف خود واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی وندایی در دومین مبارزه به مصاف نماینده «لاکرز پراسا» کوبا رفت. این بوکسور کوبایی عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه خود دارد، اسماعیلی علی رغم مصدومیت از ناحیه ابرو در طول مبارزه تا راند سوم مبارزه خوبی از خودش به نمایش گذاشته، اما در پایان، بازی به سود بوکسور با تجربه کوبا تمام شد. وی در نخستین مبارزه «کاپرو اوسکار» بوکسور لهستان را شکست داده بود.

پیش از این، سینا حسن پور نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم، محمد نورانی نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم و میثم قشلاقی بوکسور وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان از گردونه این رقابت‌ها حذف شده‌اند.

همایون امیری به عنوان سرمربی هدایت ملی پوشان در این رقابت‌ها را برعهده دارد.