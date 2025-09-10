به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه درباره حزئیات عفو محکومان گفت: «سرقت مسلحانه، «جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه»، «خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات»، «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی»، «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم وعضویت در گروه‌های تروریستی»، «آدم‌ربایی، اسیدپاشی، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی»، «مباشرت و یا معاونت در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی» و «قاچاق مشروبات الکلی» از جمله جرائمی هستند که از این عفو و تخفیف مجازات مستثنی شده‌اند.