\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f3:\u06f0\u06f0 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 (\u06f1\u06f9 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631) \u0648\u0627\u0631\u062f \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647) \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0642\u062f\u0645\u0627\u062a\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u06f2\u06f3 \u0633\u0627\u0644 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0628\u0648\u0638\u0628\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0647\u0646\u06af\u200c\u06a9\u0646\u06af\u060c \u06af\u0648\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0634\u062f \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0632 \u0635\u0639\u0648\u062f \u0628\u0647 \u062c\u0627\u0645 \u0645\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u062f\u0633\u062a \u0622\u0648\u0631\u062f.