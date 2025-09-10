به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان شیخ حسین قاسم رئیس مجلس علمای فلسطین، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران و خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری، به موضوع حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در قطر پرداختند و به پرسشها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

رئیس مجلس علمای فلسطین درباره حمله رژیم صهیونیستی به دفتر جنبش حماس در دوحه پایتخت قطر گفت: رژیم صهیونیستی غاصب از زمانی که تاسیس شد بر اشغالگری و قصد بنا شد از زمان تاسیس از سال ۱۹۴۸ دائماً در حال توسعه طلبی بوده و بخش‌هایی از کرانه باختری و غزه را اشغال کرد بخشی از کشور‌های عربی هم اشغال شدند آنها ادعا می‌کنند که یک برنامه الهی دارند برای تشکیل اسرائیل بزرگ آنها می‌خواهند اردن، نیمی از مصر، عراق و حتی کویت و عربستان را اشغال کنند آنها به این هم کفایت نمی‌کنند حمله‌ای که امروز به قطر انجام شد و الحمدلله رهبران حماس نجات پیدا کردند نشان داد که آنها هیچ خط قرمزی ندارند و الان ملت‌ها بیدار شده‌اند.

رژیم صهیونیستی ابزار دست غرب است/ باید موضع عربی-اسلامی ضد غرب داشته باشیم

شیخ حسین قاسم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال افزایش ناامنی‌ها در سرزمین‌های اشغالی است ادامه داد: وضعیتی که در فلسطین اشغالی شاهد هستیم وضعیت بدی را برای نتانیاهو ایجاد کرده بعد از آن شاهد عملیات شهادت طلبانه در قدس بودیم، رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند که با کشتار مردم فلسطین همچنان به حیات خودش ادامه بدهد آنها دنبال راه حل‌هایی هستند برای نجاتشان که همینطور جنگ را ادامه بدهند در کرانه باختری، در غزه، یمن، حمله به ایران لبنان شاهد بودیم که به همه جا تجاوز می‌کنند تا خودشان را نجات بدهند، اما وحدت در جهان اسلام می‌تواند امت اسلامی را نجات بدهد.

نماینده جنبش اسلامی فلسطین هم درباره گسترده کردن دامنه جنگ از سوی رژیم صهیونیستی به سمت قطر گفت: مسائلی در ذهن نتانیاهو وجود دارد یک پیش زمینه وجود دارد مشکلات خاصی است که نتانیاهو دارد مشکلاتی در رژیم صهیونیستی وجود دارد، عملیات هفت اکتبر ضربه سختی به او زد و او تلاش می‌کند خودش را از آن ننگ خلاص کند، او می‌خواهد طرح سیاسی و آینده سیاسی خودش را و آن مجموعه فاشیستی خودش را نجات دهد، مشکلات داخلی زیادی دارد، تفرقه زیادی در داخل جامعه صهیونیست‌ها وجود دارد علاوه بر آن ملت فلسطین در فلسطین تاریخی در اکثریت هستند در قدس، کرانه باختری، در فلسطین اشغالی و غزه مشکل بزرگ این جا نیست، مشکل بزرگ در تفرقه‌ای است که در جهان اسلام و عرب می‌بینیم که اجازه می‌دهد این رژیم این کار‌ها را انجام دهد و با چراغ سبز آمریکا و ترامپ و حتی قبل از آن دموکرات‌ها هم که بودند اینطور بود، کمک می‌کردند به رژیم صهیونیستی، این سکوت جهان باعث شده که اسرائیل جری شود الان می‌بینیم که در تمام جهان ۳۰۰ هزار نفر در لندن تظاهرات کردند، مردم در سراسر جهان تظاهرات برگزار می‌کنند و غربی‌ها نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند متاسفانه مشکل جهان اسلام در خودمان است، مسئله نتانیاهو نیست دو سال و خرده‌ای است که این جنگ ادامه دارد جنایت‌ها ادامه دارد، اما جهان اسلام هیچ کاری در میدان نکرده فقط بیانیه‌های توخالی داده که به هیچ دردی نمی‌خورد اسرائیل اصلا به این بیانیه‌ها محل نمی‌گذارد، لبنان را زدند، سوریه و ایران را زدند، اما هیچ اقدامی نشد الان بدانیم که همه در خطر هستند از زمانی که ایران هدف قرار گرفت کشور‌های منطقه متوجه شدند که اسرائیل طرح جدیدی را آغاز کرده و باید با او مقابله کرد. متاسفانه جهان عرب اراده‌ای ندارد از خودش تا سیاست جدیدی داشته باشد، اما شاید این حمله به دوحه باعث شود که سیاست جدیدی باشد.



ابوشریف ادامه داد: امیدوار هستیم به خصوص این که نه عرب‌ها بلکه غربی‌ها الان تحرکات و فعالیت هایشان زیاد شده ۶۰ درصد از نسل جوان آمریکا از حماس حمایت کردند تظاهرات در آمریکا را ببینید فعالیت‌های ضد اسرائیل را ببینید الان معنای اقدامات ضد یهود که می‌گفتند برعکس شده، الان اقدامات منظمی در غرب را شاهد هستیم علیه صهیونیست ها، اسرائیل همیشه تحت حمایت غربی‌ها بوده و الان دیگر آن طور نیست حداقل ملت ها، اما متاسفانه عرب‌ها و مسلمان‌ها اختلاف دارند در حالی که ما نفت داریم، تنگه‌های مهمی داریم و می‌توانیم در مقابل اسرائیل بایستیم متاسفانه غرب الان از قطر گاز می‌برد ولی اسرائیل به قطر حمله کرد ما باید یک موضع عربی و اسلامی ضد غرب داشته باشیم اسرائیل ابزار غربی‌ها است و غربی‌ها آن را حمایت می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رژیم صهیونیستی می خواهد پشتیبانی را از خارج قطع کند و بعد کارِ حماس را در داخل یکسره کند گفت: نکته اول قدرت مقاومت است که در داخل مردم فلسطین هستند کسانی که در فلسطین هستند می‌شود تغییر دارد رهبران را اگر ترور شوند رهبران دیگر می‌آیند، در غزه الان فرمانده و رهبری نیست، چون همه بعد از عملیات هفتم اکتبر به شهادت رسیدند، اما مقاومت ادامه دارد اسرائیل به چنان وقاحتی رسیده که دیگر خط قرمزی برای خودش قائل نیست فکر کنید ببینید این هیئت مذاکره کننده وجود داشت، قطر میانجی مذاکره بود آن‌ها داشتند طرح ترامپ را بررسی می‌کردند، اما بمباران شدند ببینید وقاحت تا چه حد است، این وقاحت از کجا می‌آید، یکی مسئله این است که این صهیونیست‌ها خودش را برگزیده می‌دانند و حتی ترامپ را هم در واقع شاید قبول نداشته باشند مسئله دیگر این که کسی صهیونیست‌ها را مجازات نکرده ترامپ حتی قضات دادگاه و دیوان بین المللی را مجازات کرد به خاطر این که علیه اسرائیل صحبت کردند این حمایت را ببینید، این حمایت ترامپ و آلمان و فرانسه و انگلیس و هلند را داشتیم که کانادا، استرالیا از اسرائیل حمایت کردند و باعث جری شدن آن‌ها شدند، مشکل مشکل ما است، اختلاف عربی و اسلامی، ما تحت فشار و مورد هدف هستیم باید در کنار هم بایستیم اگر دولت‌ها کاری نمی‌کنند ملت‌ها باید به سرعت مقابل اسرائیل بایستند. اسرائیل دو سال و خرده‌ای است که دارد در غزه می‌جنگد در صورتی که غزه یک مساحت بسیار کوچک است و هنوز نتوانسته کامل آن جا را اشغال کند اسرائیل قدرتی ندارد قدرتش از غرب و آمریکا می‌آید، اسرائیل با سلاح خودش فقط ۱۲ روز می‌تواند مقابله کند وارد جنگ شود شرکت‌های اسرائیلی می‌گویند آن چیزی که ما تولید می‌کنیم در یک روز یا در چند روز تمام می‌شود، تمام تجهیزات و بمب و موشک هایشان از غرب می‌آید حمایت دیپلماسی و سیاسی می‌شوند از غرب.

نماینده جنبش حماس در ایران هم با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با این تجاوزها چه هدفی را دنبال می کند اظهار داشت: این روش گستاخانه رژیم کودک کش صهیونیستی است از کجا آمده، هر جایی می‌تواند برود و می‌زند در تونس دیدیم که مهندسین را ترور می‌کند، دوست دارد در تهران حملات گستاخانه و مجرمانه را ۱۲ روزه را انجام می‌دهد، دوست دارد که به سوریه حمله کند، دوست دارد در مالزی حمله کند این رفتار خشن و گستاخانه از کجا آمده، از دو جا یکی ضعف موضع‌های سیاسی رسمی کشور‌های عربی و اسلامی و اصلا وزن سیاسی در، ما می‌گوییم که رادار رژیم صهیونیستی نشان نمی‌دهد و در جای دیگر کمک کامل به قول انگلیسی‌های آمریکایی که به اسرائیل دادند یعنی ضعف کامل اسلام و عرب و کمک کامل آمریکا به رژیم صهیونیستی، ما امروز جلوی این معادله تلخ هستیم لذا این بیانیه اولین بار نیست وزیر جنگ مجرم رژیم صهیونیستی گفت که در جهنم را باز می‌کنیم در کل غزه، گفت ساکنین غزه را باید به دریا بریزند به قول وزیر امنیت ملی در مسجد الاقصی می‌رقصند، چون اصلا اسلام حیثیتی نزد این اوباش ندارد ما ضعیف هستیم ما در جهان اسلام جایگاه داریم، تعداد زیاد داریم ولی این که مانند کف آب است به قول آیات قرآنی اعتبار ندارد؛ لذا رئیس مجلس رژیم کودک کش صهیونیستی چنین حرفی زدند، مسئله دوم واضح و آشکار است ما در فلسطین برای دفاع از مسجدالاقصی هستیم یا برای دفاع از قدس و فلسطین فقط نیست، ما در خط مقدم دفاع از کل جامعه اسلام، تهدید بالقوه علیه امنیت کل جهان اسلام است.

خالد قدومی ادامه داد: چرا اولین کشور است، این اولین کشور است که اسرائیلی‌ها که در منطقه هدف قرار دادند؟ کل منطقه را هدف قرار دادند هر روز سوریه را می‌زنند، شهید سلیمانی را در عراق شهید کردند، شهید بزرگوارمان را در تهران شهید کردند مهندس عزیزمان را شهید کردند نه این اولین بار نیست ولی ما متاسفانه مثل این که ما دیر می‌فهمیم که این رژیم کودک کش زبانی جز زبان زور و مقاومت نمی‌فهمد ما در دوران دو ساله حملات مجرمانه رژیم صهیونیستی علیه غزه یک پیشنهاد کامل تقدیم کردیم با میانجی‌ها که برای تخلیه کردن غزه از نیرو‌های رژیم، بازکردن گذرگاهها، توقف جنگ، تبادل اسرا همه چیز جهان صحبت می‌کنند، اصلاً نسخه کامل این بود؛ پیشنهادی که دادند، ما که موافقت دادیم. ترامپ پیشنهاد داد، ما بررسی کنیم.

نماینده جنبش حماس در تهران با اشاره به اینکه تاکتیک آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی این است که یک بستر سازی را برای دیپلماسی فراهم می کنند و بعد تهاجم اتفاق می افتد گفت: آنها راهبردشان این است که شما چیزی را اگر با زور نمی‌توانی بگیرید، با زور بیشتر باید بگیرید؛ یعنی نتانیاهو می‌گوید با ۶۰ هزار شهید امروز هدف‌ها را محقق نکردند، ما باید شهدا و خون بیشتری بریزند. ترامپ می‌گوید ما دنبال توقف جنگ با درو کردن شهروندان و ساکنین اهل غزه، امروز بعد از این عملیات گستاخانه علیه رهبران ما در قطر، الان زمان پخش این برنامه حملات گسترده‌ای علیه مناطق متعدد در غزه انجام می‌دهند، دو روز پیش برج‌های مسکونی در غزه را تخریب کردند و نتیجه آن؛ ۹ هزار و ۵۰۰ خانواده به خیابان آمدند، در کوچاندن این مردم که موفق نشدند، ولی نه، نظریه امنیت رژیم صهیونیستی، امروز روی کشتار جمعی در غزه و فلسطین در نزد بن‌گویر و نتانیاهو فلسطینی خوب؛ همان فلسطینی مرده است. اصلاً مسأله بررسی، گفت‌و‌گو و حرف زدن است و این تاکتیک آمدن نابود شد؛ دروغ می‌گویید، فریب می‌دهید تا ما مثلاً با این وهم و این فریب قانع شویم و بریم سراغ میز و مذاکرات، کدام مذاکره؟ به قول نخست وزیر قطر، در دوران بعد از ترور کردن شهید هنیه در تهران گفت چطور شما با کسی که صحبت می‌کنید، همان نفر را می‌کشد، به زبان دیپلماسی، امروز ما هیچ عملیات گفت‌و‌گو نداریم. امروز فقط و فقط یک برنامه در واشنگتن می‌سازند و با اسرائیل انجام می‌دهند، یا برعکس است؛ یک تصمیم دو طرفه انجام می‌دهند و آمریکا لبیک می‌گوید.

ایستادگی ملت فلسطین سد محکمی در برابر رژیم صهیونیستی است

رئیس مجلس علمای فلسطین راجع به طرح‌های اسرائیل بزرگ که نتانیاهو چندی پیش رسماً رونمایی کرد گفت: صهیونیست‌ها از زمان تأسیس دولت جعلی خود دائماً دنبال اشغالگری و توسعه طلبی بودند، آنها دنبالش هستند، ولی یک چالش بزرگ دارند و مانع بزرگ است که ملت فلسطین چه در کرانه باختری، چه در غزه یا اراضی اشغالی. بزرگترین مانع برای آنها الان غزه است که تلاش می‌کنند با کشتار مردم غزه، این مانع را بردارند. آنها با مقاومت نمی‌جنگند، چون هر دفعه با مقاومت جنگیدند، شکست خوردند. آنها همه ساختمان‌ها را می‌زنند، تلاش می‌کنند بیشترین افراد؛ زنان کودکان و مردم عادی را به شهادت برسانند، اما مردم در غزه حاضر به خروج نیستند، هرچند دائماً زیر بمباران هستند، الان می‌خواهند شهر غزه را اشغال کنند، اما مردم می‌گویند ما از غزه خارج نمی‌شویم مگر این که به بهشت برویم و ما جای دیگر نمی‌رویم. مانع بزرگی جلوی آنهاست که همان ملت فلسطین هستند در کرانه باختری، غزه و اراضی اشغالی، آنها نمی‌توانند به رویای خود برسند و به همین دلیل می‌خواهند قدرت‌نمایی کنند، به جا‌های دیگر حمله می‌کنند و این اقدامات را انجام می‌دهند که این مسائل را به خوبی اعلام کرده‌اید. مسأله این است که آنها قدرت و امکانات ذاتی ندارند، همه از خارج است؛ اول کمک‌های غرب، اروپا و آمریکاست؛ سلاح، تکنولوژی و هر نوع کمکی به آن می‌دهند و مسأله دیگر؛ این ذلت امت اسلامی و عربی است که متأسفانه می‌بینند این جهنمی که راه افتاده، ولی هیچ کاری نمی‌کنند. اگر کمک غرب و ذلت این طرف تمام شود، اسرائیل نمی‌تواند پابرجا بماند.

شیخ حسین قاسم نسبت راجع به موضع گیری برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه را که این جنایت را محکوم می کنند هم گفت: ملت‌ها دارند واقعیت را می‌فهمند؛ قبل از عملیات هفت اکتبر، ملت‌های غربی حامی اسرائیل بودند، اما بعد از هفت اکتبر مردم وضعیت نوار غزه را دیدند، بیش از دو سال است این وضع وجود دارد، جامعه غربی و مردم در غرب بیدار شدند؛ در قلب انگلیس، استرالیا، بلژیک، آمریکا و حتی در ژاپن شاهد تظاهرات هستیم؛ صد‌ها هزار نفر در خیابان می‌آیند، قبل از عملیات هفت اکتبر کسی جرأت نمی‌کرد علیه اسرائیل صحبت کند به خاطر این که به یهودستیزی متهم می‌شد، اما الان ملت‌ها فهمیدند که این رژیم جنایتکار است و باید مقابل آن ایستاد، اما مسأله دولت‌های اروپایی و آمریکایی؛ چیز دیگری است، صهیونیست‌ها سوار گردن این دولت‌ها هستند. در کنگره آمریکا می‌بینیم که هیچ کس نمی‌تواند رأیی بدهد مگر این که با نماینده موساد مشورت کند و از آنها اجازه بگیرند به خاطر این که آنها سوار این اعضای کنگره هستند در مال و خانواده آنها دست دارند، بعضی از حکومت‌ها تلاش کردند که اسرائیل را مثل اسپانیا، بلژیک و ایتالیا اسرائیل را مجازات کنند، خیلی کم هستند، بنابراین اولین چیزی که امید داریم، ملت‌ها هستند. ما می‌گوییم که اگر ملت‌های غربی تکان خوردند، بنابراین امت اسلامی بهتر است و باید تکان بخورد، امروز ناوگان صمود را می‌بینیم که از غربی‌ها بلند شده و برای شکستن محاصره آمده، اما در میان مسلمانان نمی‌بینیم هیچ اقدامی شود. ما در بندر ایتالیا می‌بینیم که کارگران تظاهرات می‌کنند و حمایت می‌کنند از فلسطین و نمی‌گذارند کشتی‌ها به اسرائیل برسد، اما بنادر اسلامی و عربی می‌بینیم که از ترکیه کشتی‌ها می‌آیند به اسرائیل کمک می‌رسانند از طریق ترکیه کمک‌ها به اسرائیل می‌رسد، چرا کاروان‌های نفت‌کش از سواحل عربی و اسلامی می‌روند به طرف اسرائیل، چرا دولت‌ها از اسرائیل حمایت می‌کنند؟ به خاطر این که این حکومت‌ها وابسته به غرب هستند و با ملت‌های خودشان نیستند.

ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: قطر و ترکیه صرف‌نظر از مواضع‌شان که حمایت کردند از مقاومت، همه تلاش کردند مشروعیت مقاومت را از آن بگیرند و خیلی از عرب‌ها این کار را کردند؛ حماس و جهاد اسلامی را کنار گذاشتند، اخراج کردند؛ اردن و عربستان، اما بعضی از کشور‌ها حمایت کردند از مشروعیت مقاومت؛ مثل ترکیه، قطر، الجزایر و قبلاً سودان؛ اینها خیلی خوب است، الان می‌خواهند روی حماس فشار وارد کنند، دیدیم ترامپ گفت حماس یک هدف مشروع است؛ بنابراین آنها نمی‌خواهند که ملت فلسطین ایستادگی کند، کسی از مقاومت در جهان عرب حمایت نمی‌کند، ترکیه، قطر و ایران؛ حامیان اساسی، قبلاً سوریه و عراق هم خوب است، همچنین الجزایر، اما یک موضع واحد پشت مقاومت در مقابل غرب وجود ندارد که جلوی غرب بایستد و جلوی شیطنت‌های آنها را بگیرد. ما ملتی هستیم که تحت اشغالیم و بر اساس منشور ملل متحد و قطعنامه سازمان ملل، می‌توانیم مقابل اشغالگران بایستیم، حتی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل داریم که ما به عنوان ملت فلسطین می‌توانیم سلاح دست بگیریم در مقابل اشغالگر. ما در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم، اما متأسفانه برخی از دولت‌های عربی علیه ما اقدام کردند. الان قطر و ترکیه که از ما حمایت می‌کنند می‌خواهند آنها را بترسانند و تفکر مقاومت و محور مقاومت را منزوی کنند و مشروعیت آنها را بگیرند. بله جایگاه قطر مطمئناً هدف بوده، آمریکا می‌دانست که این اقدامی که انجام می‌شود، بدون چراغ سبز آمریکا این حمله انجام نمی‌شد، ما نیاز به حمایت قانونی، حقوقی و بین‌المللی داریم و از طرفی غربی‌ها و آمریکا از اسرائیل دائماً حمایت می‌کنند، اما اروپایی‌ها هم فقط بیانیه می‌دهند و می‌خواهند مقاومت وجود نداشته باشد و بر آنها و حامیانش فشار بیاورند مثل قطر، ترکیه و الجزایر. الجزایر با ما ارتباط دارد، ولی در میدان کار بسیار مهمی انجام نمی‌دهد.



سیاست‌های صهیونیست‌ها به اسرائیل بزرگ تبدیل نمی‌شود، بلکه باعث پایان رژیم صهیونیستی می شود



وی ادامه داد: ما نیاز به موضع حقیقی و واقعی عربی و اسلامی داریم که از مقاومت و غزه حمایت کنند. متأسفانه امارات عملیات استشهادی در قدس را محکوم کرد، اما در مقابل کشتار در نوار غزه سکوت کرده، کجاست این بیانات؟ به چه درد می‌خورد این بیانیه‌ها، اما عملیات استشهادی در قدس را وزارت خارجه امارات سریع محکوم کرد، این چه کشور مسلمانی است، آیا به آن می‌شود گفت کشور مسلمان؟ این حقارتی است که اسرائیل به آنها داده، اسرائیل با این نتانیاهو وقاحت بسیار زیادی دارد، آنها همه زیر نظر اسرائیل هستند و حاضر نیستند کاری انجام دهند. اسرائیل وقاحت زیادی دارد و این چنین وقاحتی را سال‌ها ندیده بودیم، آنها همه کار‌هایی که دوست دارند می‌کنند، خط قرمزی ندارند و شاهدیم که در آمریکا کاملاً از آنها حمایت می‌شود، ما نیازمند موضع واحد عربی- اسلامی هستیم و الا همه کشور‌های عربی- اسلامی در خطر هستند؛ حتی عربستان. ایران جزو اسرائیل بزرگ نیست، اما عربستان هست، ترکیه هم شامل اسرائیل بزرگ نمی‌شود، اما عربستان، مصر، سوریه و عراق هم بخشی از اسرائیل بزرگ است، این کشور‌ها چه می‌کنند، چرا حمایت نمی‌کنند و کاری انجام نمی‌دهند؟ این باعث تأسف است.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: به امید خدا همان‌طور که گفتم این سیاست صهیونیست‌ها به اسرائیل بزرگ ختم نخواهد شد و باعث پایان رژیم صهیونیستی می‌شود. جهان بیدار شده، امروز همه چیز را فهمیده، در انگلیس ۳۰ تظاهرات بزرگ از هفت اکتبر تا الان انجام شده و هر روز شاهد تظاهرات هستیم، در یونان تظاهرات بزرگی را شاهدیم، همان طور که فرمودند در ایتالیا کارگران بنادر حتی ورزشکاران، مربیان و داوران ورزشی اقداماتی علیه رژیم صهیونیستی انجام می‌دهند و مقابله می‌کند با جنایت اسرائیل، همین طور که شیخ قاسم فرمودند، دیدیم که ترامپ اعلام کرد الان وضعیت اسرائیل در کنگره را ببینید، آنها از اسرائیل می‌ترسند، آنها می‌ترسند که علیه اسرائیل صحبت کنند، این یعنی مثلاً کشور بزرگی است، آیا ترامپ رئیس جمهور یک کشور بزرگ است که هیچ استقلالی از رژیم صهیونیستی ندارد؟ این آمریکا، فرانسه و انگلیس هستند که پنج درصد از بزرگان آنها تحت سیطره لابی صهیونیست هستند. ملت فلسطین این مسائل را می‌داند و می‌داند که باید ایستادگی کنند. ما نیاز به یک انقلاب بزرگ جهانی هستیم تا اسرائیل از بین برود و اسرائیل بزرگی تشکیل نشود.

شیخ حسین قاسم رئیس مجلس علمای فلسطین نسبت به فشار‌هایی که برای خلع سلاح حزب‌الله و نیرو‌های مقاومت اتفاق می‌افتد اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی فشار بسیار زیادی روی حزب‌الله می‌آورد که سلاح خود را تحویل دهد، ولی این سودی برای آنها ندارد، نه در فلسطین به جایی می‌رسد و نه در لبنان. شیخ نعیم قاسم اعلام کرد که ما حتی یک گلوله هم تحویل‌تان نمی‌دهیم به خاطر این که این منبع قدرت ماست، جان ماست، گفتند حتی ما یک سوزن هم تحویل شما نمی‌دهیم. مقاومت ماندنی است، هرچند تحت فشار بوده و ضربه خورده، اما باقی می‌ماند.