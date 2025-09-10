به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام اسکندری افزود: به منظور تکریم و تجلیل از شخصیت بی بدیل نماینده حضرت امام خمینی(ره) در استان و امام جمعه اسبق تبریز، شهید محراب حضرت آیت الله مدنی(ره) که عمر خود را وقف اسلام و انقلاب اسلامی کرده بود و سرانجام نیز در راه آرمان‌های مقدس به فیض شهادت نائل آمد، آیین معنوی تدارک دیده شده است.

وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، این مراسم باشکوه همزمان با سالروز شهادت این شهید والامقام روز پنج شنبه بیستم شهریور ماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در مسجد آیت الله شهید مدنی یا شکلّی سابق در خیابان دارایی دوم با حضور قشرهای مختلف مردم شهیدپرور تبریز برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین بنی فاطمه استاد حوزه و دانشگاه سخنران این مراسم خواهد بود و همچنین یاد و خاطره شهدای عزیز نبرد مقدس ۱۲ روزه اخیر گرامی داشته خواهد شد.

شهید آیت‌الله سیّداسدالله مدنی در سال ۱۲۹۳ هجری شمسی در شهر آذرشهر دیده به جهان گشود و پس از سپری کردن ۶۷ سال عمر توام با مبارزه و جهاد در راه خدا و حفظ ارزش‌های اسلامی در بیستم شهریور ماه سال ۱۳۶۰ در محراب نماز جمعه تبریز به وسیله منافقی کوردل از طایفه ابن ملجم‌ها که نارنجک به خود بسته بود به شهادت رسید.