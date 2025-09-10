به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اصغر جعفری روحی با بیان اینکه پایگاه اورژانس بانوان به‌ عنوان سی‌وهفتمین پایگاه اورژانس تبریز افتتاح شده است گفت: بر اساس سیاست‌های سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی، پایگاه‌های اورژانس بانوان در سطح استان آذربایجان شرقی به‌ تدریج افزایش خواهند یافت.

وی افزود: این پایگاه به‌ عنوان نخستین مرکز ویژه بانوان در استان، در ستاد مرکزی اورژانس تبریز و در انتهای تپلی‌باغ راه‌اندازی شده است.

جعفری روحی افزود:کرامت و سلامت بانوان به‌ عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های کاری این مرکز تعریف شده و خدمات آن در راستای ارتقای امنیت و آسایش بانوان ارائه خواهد شد.

سرپرست اورژانس آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: در مرحله نخست پایگاه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب فعال بوده و خدمات فوریت‌های پزشکی را به بانوان ارائه می‌دهد.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها در مراحل بعدی با توسعه پایگاه‌های اورژانس بانوان در سطح تبریز و سایر شهرستان‌های استان بانوان از خدمات تخصصی اورژانس بانوان بهره‌مند خواهند شد.