افتتاح اولین پایگاه اورژانس بانوان در تبریز
سرپرست اورژانس آذربایجانشرقی از افتتاح نخستین پایگاه اورژانس بانوان در شهرستان تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اصغر جعفری روحی با بیان اینکه پایگاه اورژانس بانوان به عنوان سیوهفتمین پایگاه اورژانس تبریز افتتاح شده است گفت: بر اساس سیاستهای سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی، پایگاههای اورژانس بانوان در سطح استان آذربایجان شرقی به تدریج افزایش خواهند یافت.
وی افزود: این پایگاه به عنوان نخستین مرکز ویژه بانوان در استان، در ستاد مرکزی اورژانس تبریز و در انتهای تپلیباغ راهاندازی شده است.
جعفری روحی افزود:کرامت و سلامت بانوان به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای کاری این مرکز تعریف شده و خدمات آن در راستای ارتقای امنیت و آسایش بانوان ارائه خواهد شد.
سرپرست اورژانس آذربایجانشرقی اظهار کرد: در مرحله نخست پایگاه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب فعال بوده و خدمات فوریتهای پزشکی را به بانوان ارائه میدهد.
وی گفت: بر اساس برنامهریزیها در مراحل بعدی با توسعه پایگاههای اورژانس بانوان در سطح تبریز و سایر شهرستانهای استان بانوان از خدمات تخصصی اورژانس بانوان بهرهمند خواهند شد.