هفدهمین روز از ماه ربیع الاول سالروز میلاد دو آفتاب عالمتاب اسلام، پیامبر اعظم محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله) و فرزندشان امام جعفر صادق(علیه السلام) است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هفدهم ربیع الاول روزی است که به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اسلام شناخته می‌شود و یادآور پیام‌ توحید، عدالت، اخلاق و معنویت است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به عنوان خاتم الانبیاء و فرستاده الهی، منشأ تحولات عظیم فکری و اجتماعی در جهان بودند و تعالیم ایشان امروزه نیز الهام بخش مسلمانان در مسیر معنویت و کرامت انسانی است.

همچنین امام جعفر صادق(علیه السلام) رئیس مذهب تشیع با تلاش‌های علمی و فرهنگی خود، بنیانگذار مکتب علمی شیعه و پرورش دهنده شاگردان برجسته در عرصه‌های مختلف علوم اسلامی به شمار می‌روند.

سالروز این دو میلاد خجسته فرصتی برای مسلمانان است تا با بازخوانی سیره و آموزه‌های والاپیامدار محمد(صلی الله علیه و آله) و فرزندشان امام صادق (علیه السلام)، بار دیگر ندای وحدت، همبستگی و تقویت معنویت و مقابله با ظالمان و مستکبران زمان را در جهان طنین انداز کنند.

در این روز مبارک مساجد، حسینیه‌ها و مراکز فرهنگی و مذهبی در شهرهای مختلف کشور و دیگر نقاط جهان اسلام با چراغانی، آذین بندی و برگزاری محافل سخنرانی و مدیحه سرایی،حال و هوای معنوی و سرشار از شور و شعف دارند. همزمان با هفدهم ربیع الاول، سالروز ولادت دو نور مقدس الهی سرتاسر استان آذربایجان شرقی غرق در شور و شادی است.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم