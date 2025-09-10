ایالات متحده تمام قاچاق مواد مخدر در آمریکای جنوبی و جهان را کنترل می‌کند. رئیس جمهور ونزوئلا، مشروعیت تحقیقات در مورد مبارزه با کارتل‌های آمریکای لاتین را نامشروع دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیکولاس مادورو، موضع امریکا در مبارزه با مواد مخدر را ریاکاری عنوان کرد که از تحقیق در مورد شبکه‌های داخلی خود خودداری می‌کند در حالی که می‌دانند تمام قاچاق مواد مخدر از آنجا هدایت می‌شود.

رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد که کارتل‌های شمالی در ایالات متحده وجود دارند و مخفیانه فعالیت می‌کنند و هشتاد و پنج درصد از میلیارد‌ها دلار درآمد سالانه قاچاق بین‌المللی مواد مخدر در بانک‌های ایالات متحده گردش دارد که اگر بخواهند می‌توانند آنها را کشف کنند.

وی اظهار داشت که ونزوئلا از پدیده قاچاق مواد مخدر عاری است؛ اینجا حتی یک هکتار هم برگ کوکا کاشته نشده، هیچ آزمایشگاه کوکائینی وجود ندارد و هر چه از مرز وارد شود، خودمان آن را نابود می‌کنیم.

مادورو توضیح داد که ۸۷٪ کوکائین تولید شده در کلمبیا از طریق اقیانوس آرام، ۸٪ از طریق شمال گواخیرای کلمبیا و ۵٪ تلاش می‌شود از طریق ونزوئلا عبور کنند، جایی که ما توانستیم بیش از ۷۰٪ از آنها را کشف و منهدم کنیم.

رئیس جمهور ونزوئلا همچنین افزود که سازمان گمرک جهانی اعلام کرده است که تمام کوکائین در منطقه ما از سوی شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌های غیر ونزوئلایی قاچاق می‌شود.

مادورو اظهار داشت که امپراتوری ایالات متحده یک طرح جنگی برای تلاش جهت اعمال هژمونی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی خود در جهان دارد، اما انجام این کار برای آن غیرممکن است، زیرا یک جهان چند قطبی جدید ظهور کرده است که یک واقعیت است؛ قدرت‌های منطقه‌ای جدید وارد عرصه شده‌اند.