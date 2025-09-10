پخش زنده
امروز: -
ونزوئلا حمله اسرائیل به قطر و نقض قوانین بینالمللی را محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دولت ونزوئلا در پی حمله به خاک قطر، اسرائیل را به تروریسم دولتی متهم کرد و خواستار توقف فوری اقداماتی شد که صلح در غرب آسیا را تهدید میکند.
جمهوری بولیواری ونزوئلا بیانیهای رسمی صادر و حمله به کشور قطر را محکوم کرده و آن را تروریسم دولتی و نقض آشکار قوانین بینالمللی توصیف نمود و این حمله را چالشی مستقیم برای اصول همزیستی مسالمتآمیز میان ملتها دانست.
در این موضع گیری دولت ونزوئلا همچنین آمده است حمله به تیم مذاکرهکننده که به دنبال آتشبس در غزه بود، بار دیگر ماهیت واقعی رژیم صهیونیستی را نشان داد، این رژیم به جای تلاش برای صلح، همچنان به خشونت و بیثباتسازی منطقهای ادامه میدهد.
همچنین وزارت امور خارجه ونزوئلا در بیانیه دیگری خواستار توقف فوری درگیریها و محاکمه مسئولان کشتار مردم در پیشگاه عدالت بینالمللی شد. در موضع گیری وزارتخارجه ونزوئلا نیز هرگونه اقدامی که امنیت مردم غرب آسیا را به خطر بیندازد را نیز رد شده است.