همزمان با هفته تعاون، طرحهای مسکونی «پیام ۹» و «پیام ۱۰» اداره پست استان فارس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با هفته تعاون، طرحهای مسکونی «پیام ۹» و «پیام ۱۰» که توسط تعاونی مسکن پست استان فارس و با مشارکت کارکنان این اداره کل خریداری شده بود، با حضور مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد.
این طرحها شامل دو آپارتمان چهار طبقه ۱۴ و ۱۶ واحدی در شهر صدرا هستند که سه سال پیش ساخت آن آغاز شد و با همت تعاونی مسکن پست استان فارس تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
صادق مرآتی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم اظهار داشت: امیدواریم توفیق الهی شامل حال ما شود تا بتوانیم در مسیر خدمترسانی هرچه بهتر به کارکنان و خانوادههای آنان گامهای مؤثرتری برداریم.
همچنین روحاله عباسی مدیرکل پست استان فارس با قدردانی از زحمات تعاونی مسکن پست فارس تأکید کرد: این تعاونی همواره با تلاش فراوان در حوزه ساختوساز و اجرای طرحهای مسکونی فعالیت کرده و طرحها را به بهترین شکل ممکن به سرانجام میرساند.
آیین افتتاح این طرحها با حضور روحاله عباسی مدیرکل پست استان فارس، صادق مرآتی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاپور رستمی مدیرعامل تعاونی مسکن پست فارس، سعید بیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، غلامرضا کافیزاده مدیر شعب بانک توسعه تعاون فارس، بهاءالدین جعفری رئیس هیئتمدیره اتحادیه تعاونیهای کارکنان دولت، محمد جابری رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیراز و مهدی کشاورزی رئیس شورای اسلامی شهر صدرا برگزار شد.
پس از پایان آیین افتتاح، عباسی از دو طرح مسکونی «پیام ۱۱» و «پیام ۱۲» در حال تکمیل در شهر صدرا بازدید و روند پیشرفت طرح را کنترل و پایش کرد.