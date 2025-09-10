سرمربی تیم فوتسال جوانان کشورمان، چهارده بازیکن را برای بازی تدارکاتی با روسیه، به اردوی این تیم فراخواند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علی صانعی، سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران، ۱۴ بازیکن را برای برگزاری اردوی ۵ روزه و همچنین اعزام به روسیه برای بازی تدارکاتی دعوت کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

سعید فخرانی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین عبدالرزاقی، محمدامین صفایی و محمدعرشیا عاطف (اصفهان)

صدرا چوپانی (خراسان رضوی)

امیرحسین مستشارنژاد و امیرحسین داهی‌پور (کرمان)

علی احمدی و محمدمهدی جوزری (هرمزگان)

حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی و محمدجواد نوروزی (قم)

محمدحسین غریبی (مرکزی)

تیم فوتسال جوانان ایران ۲۵ شهریور برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با روسیه عازم این کشور می‌شود.

شاگردان علی صانعی ۲۹ مهر نیز برای بازی‌های آسیایی جوانان عازم بحرین خواهند شد.