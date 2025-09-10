به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در اینچه برون از پیگیری اراضی مورد اختلاف مردم با منابع طبیعی خبر داد.

حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان در نشست با امام جمعه، رئیس حوزه قضایی بخش داشلی برون و تعدادی از مسئولان اجرایی منطقه ضمن گرامیداشت هفته وحدت گفت :مصداق بارز وحدت عملی شیعه و سنی در نوار مرزی گلستان پیدا است و اینجا اهل سنت ترکمن در امنیت، با صفا و صمیمیت در کنار اهل تشییع زندگی می کنند و این نشان می دهد در جمهوری اسلامی ایران اقوام و ادیان یک زندگی مشترک توام با امنیت و عدالت دارند.

وی افزود ما در سفرهای استانی مشکلات را بررسی می کنیم و در صورت نیاز نامه نگاری با دستگاه های مربوطه انجام می شود و در صورت لزوم رئیس دستگاه قضا در جلسه سران قوا پیگیری می کنند.

عضو شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: هر چه که از جنگ می گذشت آتش و اثر موشک های ما بیشتر می شد و اگر رژیم صهیونیستی دوباره بخواهد دست از پا خطا کند موجی از موشک های ما بر سرشان آوار می شود .

وی حفظ وحدت و همدلی در جامعه را وظیفه همگانی دانست و تاکید کرد: نتیجه وحدت میان مردم و مسئولان دنیا را مبهوت خود کرد.

در ادامه مسئولان تامین اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی آب شیرین کن کرند ، احداث پاسگاه پلیس راه و ایست بازرسی سه راهی اینچه برون ، برقراری تجارت چمدانی، ایکس ری سه بعدی گمرک، خشک شدن تالاب ها و مشکلات مردم با منابع طبیعی، راه آهن اینچه برون گنبدکاووس آزادشهر شاهرود را مطرح کردند که نماینده رئیس قوه قضائیه با اعلام پیگیری آنها گفت: با پیگیری و ایجاد فایناس خارجی و کمک کشورهای ذی نفع احداث راه آهن اینچه برون گنبدکاووس آزادشهر شاهرود به نتیجه می رسد.

وی همچنین درباره ی اراضی اختلافی مردم شهرستان مراوه تپه و بخش داشلی برون گفت: این موضوع خدمت ریاست محترم قوه قضائیه مطرح می شود و اصلاحات قانونی اگر امکان پذیر باشد بر اساس مقررارت ثبت اسناد و املاک اقدام خواهد شد و همچنین عکس های قدیمی که افراد ادعای مالکیت اراضی را دارند باید بررسی شود.

حجت الاسلام پورخاقان تصریح کرد اگر نیاز به اصلاح قانون باشد زمان بر است که باید در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی رسیدگی شود تا مشکلات مردم مرتفع شود

و در این سفر حجت الاسلام پورخاقان نماینده رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور از نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان، پاسگاه مرزی و پایانه مرزی اینچه برون بازدید کرد.