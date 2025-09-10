پخش زنده
امروز: -
مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور با جهشی ۳۵ میلیون تنی در قالب تکمیل ۶۶ طرح تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۳۱.۵ میلیون تن میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده و به گفتهی حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تمرکز بر تحقق برنامه هفتم است.
همچنین، ۶۶ طرح پتروشیمی در برنامه هفتم تعریف شده است که با تکمیل این طرحها ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه به ۱۳۱.۵ میلیون تن میرسد.
جزئیات بیشتر در گزارش ناهید خدادادی