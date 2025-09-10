بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی، ماشین‌های کشاورزی، نهاده‌ها و سامانه‌های آبیاری، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این نمایشگاه تازه‌ترین ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، تراکتور و تجهیزات مرتبط با آن، نهاده‌ها، سم، سم‌پاش و سامانه‌های نوین آبیاری با حضور فعالان این حوزه عرضه می‌شود.

این نمایشگاه با حضور ۳۳ مشارکت کننده کشوری و ۱۷ مشارکت کننده استانی در فضایی به مساحت پنج هزار متر مربع سالن برپا شده است.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی، ماشین‌های کشاورزی، نهاده‌ها و سامانه‌های آبیاری، تا ۲۱ شهریور ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای علاقمندان است.