

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی وحید گل‌خندان با ۵۸۲ امتیاز به عنوان نفر هشتم راهی فینال شد و با وجود عملکرد خوب در فینال این مسابقات در پایان رده پنجم را به خود اختصاص داد. دو تیرانداز از چین اول و دوم شدند، تیراندازی از سوییس سوم شد و نماینده ایتالیا چهارم شد.

هدایت تیم تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.

جام جهانی تیراندازی تا ۲۳ شهریور ماه در چین ادامه خواهد داشت.