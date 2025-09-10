پخش زنده
امروز: -
بر اساس آمار ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، حدود سه هزار نفر از داوطلبان آزمون استخدامی در استان اصفهان به مرحله بررسی مدارک و ارزیابی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع این ادارهکل از آغاز و ادامه فرآیند ارزیابی داوطلبان آزمون استخدامی ماده ۲۸ آموزش و پرورش در استان خبر داد و گفت: بر اساس آمار ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، حدود سه هزار نفر از داوطلبان این آزمون در استان اصفهان به مرحله بررسی مدارک و ارزیابی راه یافتند.
علیرضا عابدی با اشاره به آغاز این مرحله از ۱۲ شهریورماه افزود: داوطلبانی که مدارک آنان تأیید و شرایط لازم احراز شد، پس از ثبت فعالیتهای پژوهشی و دریافت تأییدیه پزشکی، به مرحله ارزیابی معرفی شدند.
وی عنوان کرد: ارزیابی داوطلبان در چهار گروه شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان و کیفیتبخشی انجام میشود؛ برای این منظور، ۳۹ مدرسه با ۶۰ گروه ارزیابی در سطح استان فعال هستند و تیمهای ارزیابی متشکل از افراد منتخب بر اساس شاخصهای وزارت آموزش و پرورش، وظیفه مصاحبه و سنجش داوطلبان را بر عهده دارند.
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان ابراز داشت: پس از اتمام ارزیابیها، نتایج در سامانه ثبت و به وزارت آموزش و پرورش ارسال خواهد شد و در نهایت، وزارت آموزش و پرورش نتایج نهایی را از طریق جهاد دانشگاهی اعلام میکند و بر اساس ضوابط، ۷۰ درصد نمره علمی آزمون و ۳۰ درصد نمره ارزیابی در تعیین نتیجه نهایی داوطلبان تأثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: پس از پردازش نهایی و اعلام نتایج، نیروهای پذیرفتهشده در پستهای مورد نیاز آموزش و پرورش استان اصفهان از ابتدای مهرماه به کارگیری خواهند شد.