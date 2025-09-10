در صورت تمرکز بیشتر بازیکنان می‌توانستند سه امتیاز دیدار را کسب کنند/بازیکنانم با تلاش و غیرت، نتیجه را تغییر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان سرمربی پالایش نفت اصفهان پس از دیدار در برابر فولاد زرند سیرجان در هفته هشتم لیگ‌برتر فوتسال که با تساوی دو بر دو به پایان رسید، گفت: من فکر می‌کنم روی اشتباهاتی گل خوردیم که دقیقاً روی همان‌ها کار کرده بودیم.

مهرداد جابری افزود: به نظر من اگر کمی بازیکنان ما باهوش‌تر عمل می‌کردند، می‌توانستیم سه امتیاز این بازی را کسب کنیم. بازی جوان‌مردانه و تماشاگرپسندی بود، اما تیم ما جوان است و در بحث سیستم و تاکتیک، بازیکنان عملکرد خوبی دارند.

سرمربی تیم فوتسال فولاد زرند هم پس از تساوی برابر پالایش نفت اصفهان گفت: بازی امروز یک دیدار زیبا و تماشاگرپسند از هر دو تیم بود. حریف هم بازی قابل قبولی ارائه داد، اما تیم ما نمایش کاملاً تهاجمی داشت.

حمید بی‌غم افزود: متأسفانه روی دو اشتباه فردی گل دریافت کردیم، اما بازیکنانم با تلاش و غیرت، نتیجه را تغییر دادند.

تیم‌های فوتسال پالایش نفت اصفهان و فولاد زرند ایرانیان با نتیجه تساوی در پایان هفته هشتم به یک امتیاز قناعت کردند تا هر دو تیم همچنان در جمع مدعیان باقی بمانند.

تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان دیگر تیم اصفهانی هم دیروز در خارج از خانه مقابل گهرزمین سیرجان به پیروزی مهم دو بر یک رسید.

گیتی‌پسند با این برد توانست رکورد پیروزی‌های متوالی خود را به عدد هفت برساند و باوجود جایگاه بهتر مس سونگون، موقعیتش در کورس قهرمانی را مستحکم‌تر کند.