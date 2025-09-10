بازدید دادستان کل کشور و دادستان مرکز استان گلستان از کمپ ماده ۱۶ توسکستان گرگان
دادستان کل کشور و دادستان مرکز استان گلستان در بادید از کمپ ماده ۱۶ توسکستان گرگان دستورات لازم برای رفع مشکلات مرکز را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور در این بازدید از نزدیک روند درمانی مددجویان کمپ ماده ۱۶ استان گلستان و مشکلات و معضلات مددجویان این کمپ را بررسی و دستورات لازم را جهت رفع مشکل صادر کرد. ساختمان جدید کمپ ماده ۱۶ استان گلستان امسال افتتاح شد و ظرفیت پذیرش این کمپ از ۱۰۰ نفر به ۳۰۰ نفر افزایش یافت.