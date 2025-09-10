پخش زنده
کارشناس هواشناسی: فردا نیز شاهد آسمانی صاف خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محمدرضا قاضی با بیان اینکه امروز تا حوالی ظهر شاهد جوی آرام خواهیم بود افزود: در برخی ساعات بعد از ظهر شاهد افزایش موقت ابر و وزش باد محلی خواهیم بود.
وی گفت: بر اساس تحلیل نقشههای پیشبینی و پیشیابی روز پنجشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات انتظار وزش باد و غبارآلودگی خواهیم داشت.
قاضی گفت: مهمترین پدیده روز جمعه افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک خواهد بود و روند کاهش دما آغاز خواهد شد.