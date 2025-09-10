پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسانشمالی گفت: ساخت این بیمارستان با اعتبار ۸۴میلیارد تومان شروع شده و برای تکمیل آن ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این بیمارستان یکی از طرحهای مهم عمرانی و ملی در دست اجراست که با افتتاح آن، جمعیت ۷۰ هزار نفری راز و جرگلان از خدمات شبانه روزی درمانی، بهرهمند خواهند شد.
مردم رازو جرگلان از نداشتن بیمارستان و امکانات درمانی گلایه دارند.
اما دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تلاش است تا بیمارستان ۶۴تختخوابی این شهرستان را هرچه سریعتر راه اندازی کند.