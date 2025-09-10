به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این بیمارستان یکی از طرح‌های مهم عمرانی و ملی در دست اجراست که با افتتاح آن، جمعیت ۷۰ هزار نفری راز و جرگلان از خدمات شبانه روزی درمانی، بهره‌مند خواهند شد.

مردم رازو جرگلان از نداشتن بیمارستان و امکانات درمانی گلایه دارند.

اما دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تلاش است تا بیمارستان ۶۴تختخوابی این شهرستان را هرچه سریعتر راه اندازی کند.