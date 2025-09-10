به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون هماهنگ کننده سپاه بوکان در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس، گفت:در این هفته یک هزار و ۱۵۱ برنامه درسطح شهرستان برگزار می‌شود که ۱۸۰عنوان از آن به عنوان برنامه اصلی و ۹۷۱ برنامه به عنوان ریزبرنامه خواهد بود و این برنامه‌ها توسط ۱۶۱گروه در قالب ۵۲ هماهنگ کننده به اجرادرخواهدآمد.

یوسف کرمی با اشاره به مقام و منزلت شهدا افزود: برنامه‌های این هفته برای تقدیر از شهدا و ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس است و بایستی برنامه‌ای در شأن و مقام شهدا خون آنان باشد چراکه امنیت و آسایش و افتخار امروز در دنیا، به پاس وحرمت همین شهدا است.

همایش تجلیل از پیشمرگان کورد، تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، پیاده‌روی کوه پیمایی خانوادگی، حضوراکیپ پزشکی در روستاها، برگزاری میز خدمت، گردهمایی همسران و خواهران شهدا ودختران انقلاب، تعدادی از برنامه‌های مهم این هفته است که سرهنگ کرمی به آن اشاره کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان ضمن تبریک ماه ربیع الاول و هفته وحدت در این جلسه با تاکید بر اهمیت بزرگداشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس نماد عزت، مقاومت و وحدت ملی ماست و باید این ایام را به بهترین نحو ممکن گرامی بداریم. ما وظیفه داریم تا یاد و خاطره شهدای گرانقدر این دوران را زنده نگه داریم و از ایثارگران و خانواده‌های آنها به‌طور ویژه تقدیر کنیم. برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در این هفته علاوه بر پاسداشت فداکاری‌های بی‌دریغ رزمندگان، فرصتی است تا نسل‌های جدید با رشادت‌ها و دلاوری‌های آن دوران بیشتر آشنا شوند.

رسول قادرزاده در ادامه افزود: در این جلسه، به بررسی دقیق جزئیات و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری برنامه‌ها پرداخته شد و با توجه به اهمیت این موضوع، تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های شهرستان موظف به همکاری در جهت اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ها هستند. نظرسنجی‌های انجام شده نشان‌دهنده اراده جمعی برای برگزاری این مراسم‌ها به‌صورت منظم و با کیفیت است.

وی همچنین اظهار داشت: همه ما باید از ظرفیت‌های موجود در شهرستان برای برگزاری برنامه‌هایی شایسته استفاده کنیم و بر این باوریم که با هم‌افزایی و همکاری مشترک، این برنامه‌ها می‌تواند به یک جشنواره فرهنگی و یادبودی بزرگ برای شهدا و ایثارگران تبدیل شود.

در این جلسه، مسئولان به بررسی و برنامه‌ریزی برای بزرگداشت ایام هفته دفاع مقدس پرداختند. محور اصلی این برنامه‌ها تجلیل از شهدا، ایثارگران، و دلاوری‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس بود. در این راستا، پیشنهادات مختلفی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و یادبود‌های مناسب ارائه شد تا یاد و خاطره این دوران مهم در تاریخ انقلاب اسلامی گرامی داشته شود.

در پایان جلسه، اعضای حاضر در جلسه به بررسی جزئیات برنامه‌ها و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر و منظم‌تر این رویداد پرداختند. همچنین، نظرسنجی‌هایی در خصوص اجرای دقیق و مؤثر این برنامه‌ها انجام شد تا تمامی برنامه‌ها به صورت هماهنگ و با بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های شهرستان اجرا شوند.