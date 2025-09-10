پخش زنده
کاراتهکاهای کرمانی در رده سنی زیر ۲۱ سال موفق به کسب ۴ مدال ارزشمند شدند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مسابقات قهرمانی آسیا از ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه در کشور چین برگزار شد
تیم کرمان با ۵ نماینده در این رقابتها حضور داشت که حاصل تلاش آنها ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره بود.مدالآوران کرمانی:ستایش قانعی در رده نوجوانان – مدال طلا ،مهرنگار احمدی در رده امید – مدال طلا،فاطمه زهرا سعیدآبادی در رده امید – مدال نقره، ابوالفضل همدم در رده جوانان – مدال نقره ،همچنین نسیبه طاهری به عنوان مربی تیم ملی کمیته و زینب ابوالهادی به عنوان مربی تیم ملی کاتا، کرمان را در این رقابتها همراهی کردند.
از دیگر نمایندگان شایسته استان، عابد علمدارزاده داور آسیایی اعزامی از کرمان بود که در این رقابتها قضاوت کرد.