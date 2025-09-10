یک دور مانده به پایان مسابقات؛

آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد

استاد بین المللی آبتین عطاخان در پایان دور هشتم فینال شطرنج قهرمانی کشور، ضمن تثبیت صدرنشینی، مجددا به عنوان قهرمانی رسید.