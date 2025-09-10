پخش زنده
مراسم جشن میلاد پیامبر رحمت و امام صادق (ع) در ۱۸۰ مسجد همدان برگزار و بیش از ۲۰ جشن میدانی در نقاط مختلف استان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر ستاد مردمی ملت امام حسین همدان گفت: در روز میلاد حضرت محمد (ص)، شادپیمایی مردمی نیز از میدان امام خمینی همدان به سمت امامزاده عبدالله (ع) برگزار میشود.
مهدی صلواتی تصریح کرد: امشب از ساعت ۱۷ تا ۲۲ هم مراسم جشن در محوطه آرامگاه بوعلی سینا برگزار خواهد شد.
او تاکید کرد: هم اکنون نیز در تمام مساجد و هیئات استان، جشنهای امت احمد (ص) با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است.
دبیر ستاد مردمی ملت امام حسین همدان گفت: کاروانهای خودرویی در پنج محله از جمله شهرک الوند، شهرک ولیعصر، حصار امام، خضر و سایر مناطق شهر همدان به اجرای برنامههای مداحی و سرود خواهند پرداخت.
صلواتی همچنین اعلام کرد: در بیش از ۱۴۰۰ مسجد سراسر استان، جشنهای میلاد در حال برگزاری است و با حضور گروههای جهادی، بستههای معیشتی به مناسبت هفته وحدت بین خانوادههای نیازمند توزیع شده و همچنان در حال توزیع است.