به مناسبت سالروز میلاد حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع)، جشنهای میلاد دیشب و امروز در سراسر هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این جشنها در بقاع متبرکه، حسینیهها و مساجد سراسر استان هرمزگان دیشب پررنگتر از روزها و شبهای دیگر بود.
این مراسم و جشنها با حضور علمای شیعه و اهل سنت در همه شهرستانهای استان برگزار شد.
۱۷ ربیع الاول مصادف با سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) بنا به روایت شیعیان است.
