به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اداره کل هواشناسی فارس با بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اعلام کرد: در روز‌های پیش‌ِ رو، اغلب نقاط استان شرایط جوی پایدار و آرامی خواهند داشت و پدیده خاصی پیش‌بینی نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، تا پایان هفته کاهش تدریجی دمای شبانه در سطح استان ادامه خواهد داشت.

هواشناسی فارس همچنین برای اوایل هفته آینده در بخش‌های جنوب‌شرقی استان احتمال تغییرات محدود دمایی را پیش‌بینی کرده است.