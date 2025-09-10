برگزاری جشنواره سیب و گردو در مشهد
جشنواره سیب و گردو در روستای «قزلق» بخش مرکزی شهرستان مشهد با حضور مردم و مسئولان این بخش و رضویه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد در حاشیه جشنواره سیب و گردو گفت: جشنواره سیب و گردو سومین رویداد در بخش مرکزی است که امسال برگزار می شود.
سید حسن حسینی افزود: هدف از برپایی این نوع جشنواره ها، برپایی نشاط اجتماعی، پرداخت به مسائل کشاورزی و گردش اقتصادی در قالب یک مجموعه رخدادهای زیبا است.
وی با بیان اینکه بخش مرکزی از ظرفیت های بالقوه بسیاری برخوردار است، بیان کرد: ظرفیت های شهرستان مشهد مقدس را باید به مردم در قالب های مختلف همچون جشنواره ها معرفی کنیم.
فرماندار مشهد تاکید کرد: دولت «وفاق ملی» به دنبال تقویت همبستگی اجتماعی است و بر این اساس؛ هرکاری که در راستای تحقق مشارکت اجتماعی باشد را تقویم می کنیم.
روستای «قزلق» بین مشهد و شهرستان کلات واقع است.