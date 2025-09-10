به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در فارس، با تأکید بر اهمیت این مجتمع در ترویج فرهنگ و سنت تمدن ایرانی-اسلامی و انقلابی، گفت: این مجموعه می‌تواند در کنار دیگر آثار تاریخی و فرهنگی شیراز، نمادی از تمدن ایرانی-اسلامی و انقلابی باشد و کاربرد‌های مذهبی و فرهنگی گسترده‌ای داشته باشد.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، نیز با بیان اینکه برای ساخت این مجتمع نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است، افزود: مجتمع شمس‌الشمس در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۵۰ مترمربع و با ۵ هزار مترمربع زیربنا، ظرف سه سال ساخته خواهد شد.