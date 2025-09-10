به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روابط عمومی ستاد برگزاری سالگرد دومین شهید محراب، آیت الله مدنی (ره) اعلام کرد: برنامه‌های این مراسم معنوی از نماز مغرب و عشاء آغاز شده و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین استاد ماندگاری، از خطبای برجسته کشور، ادامه خواهد یافت.

آیت‌الله سیداسدالله مدنی (ره) از روحانیون برجسته و انقلابی پیش از انقلاب اسلامی بود که پس از پیروزی انقلاب، نقش مؤثری در سامان‌دهی فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی ایفا کرد.

این شهید گرانقدر، ۲۰ شهریور ۱۳۶۰ در مصلای نماز جمعه تبریز توسط منافقین به شهادت رسید.

هر ساله مردم ولایتمدار همدان با حضور پرشور خود یاد و خاطره آیت‌الله مدنی را گرامی می‌دارند و وفاداری خود به ارزش‌های اسلامی و انقلابی را به نمایش می‌گذارند.

مراسم ادای احترام به مقام شامخ آن شهید بزرگوار نیز، ۲۰ شهریورماه ساعت ۷ صبح در محل بیت شهید برگزار می‌شود.

ستاد برگزاری سالگرد دومین شهید محراب آیت الله مدنی (ره) از عموم مردم و مسئولان، برای شرکت در این مراسم‌ها دعوت کرد.